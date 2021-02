L’Inter segue Mandi, difensore in scadenza a giugno con il Betis Siviglia

MADRID, SPAIN – OCTOBER 24: Thomas Lemar of Atletico de Madrid battles for possession with Aissa Mandi of Real Betis during the La Liga Santander match between Atletico de Madrid and Real Betis at Estadio Wanda Metropolitano on October 24, 2020 in Madrid, Spain. Sporting stadiums around Spain remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Inter sulle tracce del difensore algerino Aissa Mandi, non ha ancora rinnovato con il Betis Siviglia ed è in scadenza a giugno. Secondo quanto riportato todofichajes.com oltre i nerazzurri ci sarebbe anche la concorrenza del Liverpool.

IN SCADENZA – Inter sulle tracce di Aissa Mandi. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo, il contratto del difensore algerino scadrà a giugno e non ha ancora rinnovato con il Betis Siviglia. Le sue prestazioni di alto livello in Liga e sotto la guida di mister Pellegrini hanno convinto il club a rinnovargli il contratto venendo incontro alle sue richieste (3 milioni a stagione per due anni con opzione per il terzo). Il difensore però prende tempo e vorrebbe valutare le offerte importanti come quelle arrivare lo scorso gennaio. Il Liverpool segue con attenzione ma tra i club interessanti anche l’Inter.

