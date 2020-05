L’Inter saluta Mertens: tutto su Cavani! Ostacolo Atletico Madrid – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” l’Inter vede sfumare ormai l’obiettivo Dries Mertens, a un passo dal rinnovo con il Napoli. Adesso punterà tutto su Edinson Cavani, altro parametro zero. Ma occhio alla concorrenza dell’Atletico Madrid.

ALTRO PARAMETRO ZERO – L’Inter con l’obiettivo Dries Mertens quasi sfumato (a un passo dal rinnovo con il Napoli), adesso si concentrerà su un altro obiettivo a parametro zero, Edinson Cavani. Caratteristiche diverse dal belga ma l’intenzione della dirigenza nerazzurra è pur sempre quella di rifondare un reparto che ad oggi vede il solo Romelu Lukaku sicuro della permanenza. Cavani è nel taccuino di Marotta e Ausilio già da tempo, ma alla luce della piega presa dagli eventi legati a Mertens, potrebbe esserci un’accelerata riguardo l’operazione con il suo entourage. Attenzione però, come sempre, alla concorrenza. L’Atletico Madrid segue da tempo l’ex Palermo e Napoli, che gli assicurerebbe un ingaggio più importate, ma molto dipenderà anche dalla partecipazione o meno alla prossima UEFA Champions League: l’Atletico deve ancora qualificarsi, l’Inter è praticamente certa della partecipazione.

Fonte: Corriere dello Sport.