L’Inter “sacrifica” Tonali (e non solo) per accontentare...

L’Inter “sacrifica” Tonali (e non solo) per accontentare Conte?

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Sandro Tonali, come riportato da “Sky Sport” tra poco sarà ufficialmente un giocatore del Milan (vedi articolo): trovato l’accordo con il Brescia per un prestito di 10 milioni con diritto di riscatto. L’Inter aveva in pugno il giocatore ma ha deciso di prendersi del tempo rischiando, come poi è successo, di perdere il giocatore. Cosa c’è dietro questa scelta?

ADDIO TONALI – Sandro Tonali presto sarà un giocatore del Milan: trovato l’accordo con il Brescia per un prestito di dieci milioni con diritto di riscatto poco inferiore a venti milioni. Cosa c’è dietro questa scelta del ragazzo che aveva già trovato l’accordo da tempo con l’Inter? Qualcosa è inevitabilmente cambiato, soprattutto dopo l’incontro tra Antonio Conte e la società. I nerazzurri avevano in mano il giocatore, ma hanno deciso di prendere tempo per virare su altri obiettivi. Il calciatore dal canto suo aveva anche la necessità di conoscere la sua nuova squadra e preparare la nuova stagione, per questo la scelta di venire la maglia del Milan. Ormai chiaro che nelle intenzioni di Conte, ci sarebbe quella di rafforzare la mediana con giocatori di fisicità ed esperienza, identikit perfetto che porta inevitabilmente a N’Golo Kanté. Per arrivare al francese l’Inter dovrà sicuramente cedere qualche giocatore, il primo nome sulla lista è Marcelo Brozovic, e che potrebbe fruttare all’Inter ben sessanta milioni, ed occhio anche alla situazione legata a Milan Skriniar. Tonali dunque un profilo apprezzato dal tecnico ma non per vincere nell’immediato, aspetto che ha evidenziato più volte nel corso di questa stagione.