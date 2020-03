L’Inter punterÃ  su Radu, ma possibile un’alternativa dal mercato

L’Inter punterà su Radu, ma possibile un’alternativa dal mercato

Con la stagione ancora ferma e in attesa di un’eventuale ripresa, si pensa anche ad allestire le rose per il prossimo anno. In casa Inter si comincia a ragionare sulla successione di Samir Handanovic e si pensa a dare fiducia al giovane Radu, ma possibile anche un’alternativa dal mercato

L’Inter è attualmente ferma per Coronavirus e, in attesa di sapere quando e se si potrà finire la stagione lasciata in sospeso, comincia a ragionare in ottica futura. Si pensa anche alla successione di Samir Handanovic in quanto il capitano nerazzurro, che compirà 36 anni in estate, è entrato verosimilmente negli ultimi anni di carriera. L’idea principale, secondo Tuttomercatoweb, è dare fiducia a Radu, attualmente in prestito al Parma, che tornerà alla base e sarà il secondo di Handanovic. I dirigenti nerazzurri però monitorano anche Luis Maximiano dello Sporting Lisbona.

