L’Inter programma il futuro: pronti i rinnovi di Skriniar e de Vrij ma non subito – CdS

L’Inter ha pronto il rinnovo per Stefan de Vrij ma soprattutto Milan Skriniar, oggetto principale di questa sessione di mercato. Ma secondo il Corriere dello Sport, la firma sul contratto arriverà solo successivamente.

RINNOVO PRONTO – Milan Skriniar ha in mano una proposta di rinnovo da parte dell’Inter fissato a 5 milioni più bonus fino al 2027 con aumento di stipendio di anno in anno. Ma il mercato consiglia di farlo solo dopo l’1 settembre, e questo riguarda Stefan de Vrij, anche lui in scadenza nel 2023 così come il suo compagno di reparto. Proprio riguardo l’olandese, l’Inter ha detto a Rafaela Pimenta, che cura gli interessi di Stefan, di voler rinnovare il contratto dell’ex Lazio. Due o tre anni, l’ingaggio e eventuali clausole vanno discussi dopo la chiusura della sessione estiva. La mossa di Marotta, Ausilio e Baccin, però, è quella di blindare il giocatore soprattutto dopo il mancato arrivo di Gleison Bremer.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti