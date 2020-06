L’Inter non molla Kumbulla, in settimana nuovo incontro...

L’Inter non molla Kumbulla, in settimana nuovo incontro col Verona – Sky

Marash Kumbulla è oggetto di un duello di mercato tra Lazio e Inter. Negli ultimi giorni i capitolini sembrano essere passati in vantaggio, ma i nerazzurri non mollano la presa sul difensore italo-albanese e in settimana potrebbero provare un rilancio. Il punto di Marco Demicheli per “Sky Sport”

RILANCIO INTER IN SETTIMANA? – L’Inter dovrebbe incontrare di nuovo il Verona nella prossima settimana per eventualmente rilanciare l’offerta della Lazio: «L’Inter è molto attenta, era stata la prima squadra a presentare un’offerta da 25 milioni più 3 di bonus, ma negli ultimi giorni c’è stato il tentativo di sorpasso della Lazio. C’è stato un incontro, la Lazio ha offerto 26-27 milioni e ha un accordo con gli agenti di Kumbulla, ma l’Inter non molla la presa. In queste ore è concentrata su Hakimi, ma in settimana ci sarà un altro incontro col Verona e proverà a ridurre la distanza».