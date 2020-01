L’Inter ha il sÃ¬ di Eriksen e aumenta l’offerta: ora gli intermediari – GdS

L’Inter ha il sì di Eriksen e aumenta l’offerta: ora gli intermediari – GdS

L’Inter ormai da qualche ora ha ricevuto il sì definitivo dall’entourage di Christian Eriksen per il passaggio in nerazzurro già dal mese di gennaio. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” ora c’è da trattare con il Tottenham, che difficilmente farà grossi sconti, per questo motivo adesso la palla è nelle mani degli intermediari.

PALLA AGLI INTERMEDIARI – L’Inter ha ormai l’accordo e quindi il sì di Christian Eriksen per quanto riguarda ingaggio e durata del contratto (7,5 milioni netti a stagione più eventuali bonus e fino al 2024). I nerazzurri devono solo trattare con il Tottenham che hanno abbassato di poco le richieste rispetto i 20 milioni richiesti inizialmente, ma che non faranno grossi sconti. La dirigenza nerazzurra intanto, rappresentata da Piero Ausilio ieri a Londra e di ritorno già in serata (QUI le sue parole), ha aumentato l’offerta fino a 15 milioni. La palla adesso è nelle mani degli intermediari che presenteranno l’offerta al Tottenham. Possibile inoltre chiudere l’affare a metà strada, su una richiesta di 17 milioni da parte degli Spurs. Secondo la rosea c’è ottimismo sulla buona riuscita

dell’affare, nonostante il Tottenham fatichi ad abbassare il prezzo.