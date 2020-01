L’Inter e l’agente di Eriksen lavorano per convincere il Tottenham – GdS

L’Inter, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, insieme all’agente di Christian Eriksen lavora per convincere il Tottenham a cedere il centrocampista danese. L’offerta è stata fatta, palla al club inglese.

BONUS E INCENTIVI – L’Inter e l’agente di Christian Eriksen lavorano per una buonuscita che permetta al giocatore di realizzare dei risparmi legati a questa stagione, come una sorta di incentivo per invogliare al Tottenham a cedere il calciatore considerando inoltre che oggi pomeriggio la dirigenza del club inglese effettuerà la seconda conference-call per parlare anche del futuro del danese. L’Inter con l’Amministratore Delegato, Beppe Marotta, ha già formalizzato la prima offerta di 15 milioni di euro, ma il presidente Levy non vuole scendere sotto quota 20 richiesti inizialmente, per questo motivo i nerazzurri lavorano anche su eventuali bonus, studiati nel corso dell’ultimo week-end, per avvicinare ulteriormente le parti. L’Inter c’è e attende risvolti positivi, così come sottolineato ieri dal Direttore Sportivo Piero Ausilio (QUI le sue dichiarazioni).