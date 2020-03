L’Inter chiama, Musso dice sÃ¬. L’Udinese lo valuta 30 milioni – CdS

L’Inter chiama, Musso dice sì. L’Udinese lo valuta 30 milioni – CdS

Inter interessata a Juan Musso? Lui risponde presente e si dice lusingato (QUI le sue parole). L’Interesse c’è ed è forte, adesso anche confermato dal ragazzo, che però ribadisce la volontà dell’Udinese di non lasciarlo partire a poco. Samir Handanovic è ancora il portiere titolare dell’Inter, quale futuro per l’argentino? Di seguito la notizia riportata dal “Corriere dello Sport”.

MUSSO-INTER – L’Inter è alla ricerca di un portiere giovane e di talento da affiancare a Samir Handanovic, che sarà il portiere titolare dei nerazzurri almeno per un’altra stagione. Per questo motivo ormai da mesi si fa il nome di Juan Musso, talentuoso portiere dell’Udinese e della Nazionale Argentina. In una recente intervista lo stesso argentino ha confermato l’interesse della società nerazzurra nei suoi confronti, dicendosi lusingato. Ma l’affare quando si farà? L’Udinese lo valuta 30 milioni, un po’ troppo per un semplice secondo che ha ancora 26 anni e con grandi margini di miglioramento. L’Inter valuta e potrebbe inserire anche il cartellino di Ionut Radu – attualmente in prestito al Parma -.