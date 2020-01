Kurzawa verso la Juventus: scambio con De Sciglio. Inter su altri obiettivi

Kurzawa e l’Inter, un amore destinato a non concretizzarsi. Il terzino del PSG è stato seguito dai nerazzurri anche perché in scadenza di contratto a giugno. La Juventus è da diverso tempo sul calciatore, ma ora è pronta ai passaggi formali: secondo quanto riporta L’Equipe è concreto lo scambio con De Sciglio

SCAMBIO TRA TERZINI – La pista Layvin Kurzawa non è mai stata realmente calda per l’Inter. I nerazzurri si sono fermati a un primo interesse, ma l’esterno potrebbe presto arrivare in Italia. Dopo i rumors sull’Arsenal, è ora la Juventus a fare sul serio. Ha preso quota nelle ultime ore uno scambio a titolo definitivo con De Sciglio che andrebbe in Francia. La trattativa sembra già in stato avanzato.