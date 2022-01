Kurzawa il nome nuovo per la fascia dell’Inter. Digne si complica − SM

Kurzawa sembra essere finito nel mirino dell’Inter che è alla ricerca di un laterale mancino. L’affare con l’Everton per Digne si sta complicando

NOME NUOVO − La priorità del gennaio nerazzurro è quella di acquistare un laterale mancino che possa fare il vice Ivan Perisic. Si allontana il nome di Lucas Digne con l’Everton non propensO ad accettare la formula di trasferimento richiesta dall’Inter: il prestito con diritto di riscatto. Come riporta Claudio Raimondi su Pressing, il nuovo nome che piace ai dirigenti nerazzurri è quello di Layvin Kurzawa. Il terzino classe ’92 è in uscita dal Paris Saint Germain che rispetto al club inglese potrebbe accettare la formula proposta dall’Inter.