Kurzawa-De Sciglio, scambio saltato! Niente Juventus. Inter in corsa?

Kurzawa alla Juventus e De Sciglio al PSG: tutto sembrava pronto per lo scambio tra i due club. In realtà, oggi è arrivata una brusca e probabilmente definitiva frenata nella trattativa, come riporta SkySport. Occhio, quindi, alle possibili mosse dell’Inter in vista dell’estate

NIENTE SCAMBIO – Layvin Kurzawa sembrava vicinissimo alla Juventus nelle ultime ore. Il terzino era protagonista dello scambio con De Sciglio che sarebbe passato al PSG. In realtà, l’operazione è saltata dopo le valutazioni dei bianconeri che non vogliono privarsi della duttilità dell’italiano. A questo punto, l’Inter, accostata a più riprese a Kurzawa, potrebbe tentare un nuovo affondo a parametro zero per l’estate.