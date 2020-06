Kumbulla e le voci di mercato sull’Inter: “Tranquillo? Merito non solo mio”

Kumbulla ha giocato Verona-Cagliari, recupero della venticinquesima giornata di Serie A finito 2-1 (vedi articolo). Il difensore albanese classe 2000 è stato intervistato da DAZN al termine della partita, dovendo rispondere anche a una domanda sulle voci di mercato legate anche all’Inter. Questo il suo commento.

SITUAZIONE GESTITA – Marash Kumbulla si è subito ritrovato a suo agio in Verona-Cagliari, nonostante le voci sull’Inter e non solo. Proprio per questo gli è stata chiesta un’autovalutazione: «Come faccio a essere tranquillo nonostante le voci di mercato? Non lo so, nel senso che sono fatto così. Ovviamente è anche merito del mister, della società e dei miei compagni, che mi aiutano negli allenamenti e nelle partite. È anche merito loro, sicuramente».