Kumbulla verso il Napoli, Inter lontana. Non solo Amrabat: 15 milioni pronti

Kumbulla potrebbe rientrare in una grande operazione tra Napoli e Verona. Prosegue la trattativa per Amrabat, seguito anche dall’Inter, ma occhio al difensore che piace molto ai partenopei. Di seguito le ultime novità riportate da “Tuttomercatoweb”

DOPPIO AFFARE – Non solo Amrabat per il Napoli. I partenopei continua a seguire anche Marash Kumbulla, di cui vi avevamo parlato anche qualche giorno fa in una sfida con l’Inter. Per il difensore, il club campano è pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro più bonus. Anche in questo caso il calciatore arriverebbe in estate, ma con accordo immediato. La situazione, però, è meno avanti rispetto a quella per il centrocampista: occhio anche a Lipsia e Manchester United.