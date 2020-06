Kumbulla, strategia Lazio con tre assi per battere Inter e Juventus – CdS

La Lazio è pronta a inserirsi con decisione nella corsa per Marash Kumbulla, difensore del Verona nel mirino di Juventus e Inter

OSTACOLI – Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, la Lazio starebbe pensando seriamente a Marash Kumbulla. Sul difensore del Verona ci sarebbe però la concorrenza di Inter e Juventus. Ma questo non sarebbe il solo nodo del club biancoceleste. Infatti ci sarebbero da considerare i costi altissimi dell’operazione di mercato (si parlerebbe di 35 milioni di euro di richiesta). La società capitolina sarebbe però pronta a giocarsi tre carte per aggiudicarsi il talentuoso centrale.

PIANO – Una sarebbe quella dello spazio. Nella squadra di Simone Inzaghi lo troverebbe di più rispetto a quella di Antonio Conte e Maurizio Sarri. Difatti si potrebbe alternare con Radu. Un’altra quella della nazionalità albanese. A Formello troverebbe connazionali come Tare e Strakosha, con il quale diventerebbe compagno di reparto. L’ultima sarebbe quella dei buoni rapporti tra i presidenti delle due compagini, Lotito e Setti. Questi non avrebbero difficoltà ad aprire la trattativa e magari abbassare le richieste a 20 milioni più una contropartita tecnica. Lo hanno fatto già in passato con Caceres, parcheggiato per sei mesi tra gli scaligeri. Una strategia che potrebbe rivelarsi vincente, a meno che Inter e Juventus non si muovano con decisione. In quel caso per la Lazio non ci sarebbe nulla da fare.

Fonte: Daniele Rindone – Corriere dello Sport