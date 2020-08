Kumbulla, strada spianata per l’Inter? La Lazio di Tare si chiama fuori – SI

Kumbulla è uno dei profili più interessanti per la difesa, soprattutto in ottica futuro. Inter e Lazio seguono da tempo il talento del Verona, ma il DS biancoceleste Tare – contattato telefonicamente da “Sportitalia” – annuncia l’uscita dall’asta

STRADA SPIANATA – Importante novità di serata sul fronte Marash Kumbulla, centrale difensivo classe 2000 in forza all’Hellas Verona. Il virgolettato attribuito a Igli Tare, Direttore Sportivo della Lazio, sembra definire la situazione: «Non siamo più su Kumbulla da diverso tempo». Ammesso non sia pre-tattica, se viene confermata l’uscita di scena della Lazio, sul difensore albanese resta solo l’Inter. Non si parla ancora di chiusura dell’operazione, anche perché la cifra che vuole ricavare il Verona è vicina ai 30 milioni di euro. Ancora tanti in questa fase di pre-mercato. L’Inter c’è ma temporeggia, come per Sandro Tonali (Brescia). Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.