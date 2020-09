Kumbulla-Roma: mancano solo i dettagli. Accordo: le cifre. Niente Inter

Marash Kumbulla Verona

Kumbulla e la Roma sono sempre più vicini. Il difensore è stato accostato a lungo all’Inter che poi, invece, ha virato su altri obiettivi. Ora i giallorossi sono in pole position per acquistare il talento del Verona. Di seguito le ultime novità riportate da Fabrizio Romano su Twitter

AFFARE IN CHIUSURA – Marash Kumbulla dovrebbe presto diventare un nuovo calciatore della Roma. C’è l’accordo tra club per il centrale: prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. A questo punto, mancano solo gli ultimi dettagli, poi il centrale firmerà un contratto fino al 2025. Niente Inter, nonostante i tanti rumors. I giallorossi non mollano neanche Smalling dal Manchester United, ma non c’è ancora l’accordo.