Kumbulla, rilancio Inter: Hakimi a 10 mln non lo “blocca”, idem Tonali – Sky

Kumbulla non esce dal taccuino di mercato dell’Inter, proprio come Tonali. Il giornalista Di Marzio – dopo aver dettagliato il colpo Hakimi – fa il punto sull’operazione che coinvolge il difensore del Verona

OPERAZIONI INTERNE – L’Inter potrebbe rilanciare per Marash Kumbulla, soprattutto se l’operazione Achraf Hakimi avesse pagamento pluriennale e costasse solo 10 milioni di euro nella prossima stagione. In questo modo l’Inter non perde liquidità per fare operazioni in Italia come Sandro Tonali (Brescia) e lo stesso Kumbulla. La prossima settimana andrà in scena un incontro tra Inter ed Hellas Verona per capire se ci sono margini per portare avanti la trattativa. Sicuramente la Lazio, avendo contatti continui con le parti coinvolte, ha fatto passi avanti importanti, ma c’è anche la Juventus oltre all’Inter. Sarà una bella sfida di mercato.