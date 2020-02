Kumbulla, pronta l’asta. Inter in vantaggio sul Napoli? – Il Mattino

Kumbulla è uno dei tanti talenti che si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Hellas Verona quest’anno. Sul centrale albanese classe 2000 c’è l’Inter, ma occhio al Napoli. Ecco le ultime secondo il “Mattino”

ASTA – “L’Inter prima del Napoli. Nonostante un accordo col Verona che darebbe il via libera. È partita l’asta per Marash Kumbulla, il 20enne di belle speranze ed ottime prestazioni che già fa vedere cose interessanti con la maglia dell’Hellas in questo campionato. Il giovane centrale è seguito da molti, in Serie A Napoli e Inter sono le squadre che più si sono fatte avanti con lui e con il club che lo gestisce”.