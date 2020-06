Kumbulla preferisce la Lazio. Nessun rimpianto per Conte – CdS

Condividi questo articolo

Dopo mesi in cui sembrava fatta per il suo approdo all’Inter, ora Marash Kumbulla si allontana. Il difensore albanese del Verona è in trattativa avanzata per firmare con la Lazio, che ha superato la concorrenza nerazzurra. Nessun rimpianto per Antonio Conte, come riporta il “Corriere dello Sport”.

GRADIMENTO – Marash Kumbulla e la Lazio sono in fase avanzata per definire il futuro biancoceleste del difensore del Verona. Dalla prossima stagione l’albanese classe 2000 giocherà nella Capitale: per lui pronto un quinquennale da 1,5 milioni a stagione. La Lazio supera la concorrenza serrata di Napoli, Juventus e Inter. Fino a poche settimane fa i nerazzurri sembravano in pole position per acquistare Kumbulla. Il Verona aveva ufficiosamente accettato l’offerta di Giuseppe Marotta: 25 milioni più 3 di bonus. Il Napoli si era fermato a 23 milioni, la Juventus non aveva mai esplicitato una cifra. Tuttavia, a pesare sulla decisione finale è proprio Kumbulla, che sembra gradire di più la Lazio come destinazione.

ALTERNATIVE – Nessun rimpianto per Antonio Conte. Di comune accordo con Marotta, l’allenatore nerazzurro preferisce spostare il budget di mercato su Sandro Tonali del Brescia, visto che il potenziale investimento su Achraf Hakimi. Per la difesa, Conte preferisce profili di maggiore esperienza, come ad esempio Jan Vertonghen del Tottenham. Inoltre, il tecnico pugliese ha già in Alessandro Bastoni un suo pupillo della retroguardia, su cui intende continua a lavorare per farlo definitivamente esplodere.