Kumbulla, prateria Inter! Prezzo calante, prestiti e non solo: il piano – CdS

Marash Kumbulla sembra essere sempre più vicino all’Inter, d’altronde il club nerazzurro avrebbe delineato la strategia per convincere il Verona

STRATEGIA – Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, Marash Kumbulla sarebbe indirizzato verso Milano, sponda nerazzurra. Il costo del cartellino sarebbe in calo, intorno ai 20 milioni di euro, mentre al resto ci penseranno i buoni rapporti tra Inter e Verona. Per limare le richieste del club scaligero potrebbero essere rinnovati i prestiti di Salcedo e Dimarco. Inoltre il difensore albanese potrebbe non giungere subito alla corte di Antonio Conte, ma restare per un’altra stagione con addosso la maglia della squadra veneta. Un modo per farlo maturare ulteriormente senza le pressioni di una casacca pesante come quella nerazzurra.

Fonte: Adriano Ancona – Corriere dello Sport