Kumbulla, pericolo Lione per l’Inter. Possibile affondo in un caso – L’Equipe

Marash Kumbulla, difensore del Verona nel mirino dell’Inter, stuzzica anche un club d’oltralpe: si tratta del Lione

CONCORRENTE – Secondo quanto riportato Bilel Ghazi, giornalista de L’Equipe, su Twitter potrebbe farsi avanti una nuova pretendente per l’Inter nella corsa a Marash Kumbulla. Si tratta del Lione che starebbe pensando all’italo-albanese nel caso in cui sfumasse l’obiettivo del Crystal Palace. Il giovane del club scaligero sarebbe una sua possibile alternativa, così come Samuel Gigot dello Spartak Mosca.