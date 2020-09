Kumbulla, nuovo assalto della Lazio: Lotito ha già pronta un’offerta – SM

Marash Kumbulla Verona

Marash Kumbulla ad oggi è ancora un giocatore dell’Hellas Verona nonostante Inter e Lazio abbiano messo gli occhi su di lui ormai diversi mesi ma senza mai trovare l’accordo con il suo club. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset” però, il presidente Claudio Lotito avrebbe già pronta una nuova offerta.

NESSUN ACCORDO – Marash Kumbulla, alla fine sarà Inter o Lazio? Il giovane difensore non ha ancora trovato una sistemazione e non è neanche esclusa la possibilità di restare all’Hellas Verona, non ancora convinto dalle offerte ricevute. Secondo quanto riportato da Sportmediaset adesso la squadra che potrebbe fare il prossimo passo sul difensore albanese potrebbe essere proprio quella di Claudio Lotito: pronta un’offerta da circa 15 milioni di euro alla quale potrebbero aggiungersi i cartellini di alcuni giovani.

Fonte: Sportmediaset.