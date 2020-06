Kumbulla, nuovi contatti Verona-Juventus: Inter avanti per 2 motivi – Sky

Kumbulla è uno dei principali nomi sulla lista dell’Inter, con Juventus e Lazio da fare da antagonisti. Secondo quanto rivelato da “Sky Sport”, i bianconeri hanno avuto nuovi contatti con il presidente gialloblù Setti ma i nerazzurri rimangono in vantaggio

DUELLO – Marash Kumbulla è corteggiato dall’Inter e dalla Juventus, che ha mosso ulteriori passi. Il club bianconero, infatti, ha avuto nuovi contatti con il presidente gialloblù Maurizio Setti ma senza affondare il colpo. L’Inter rimane dunque in vantaggio, anche perché il Verona apprezza molto la formula scelta da Beppe Marotta, ossia lasciare il difensore in prestito per un altro anno. Intanto il club scaligero ha fissato il prezzo: 28 milioni di euro più 7 di bonus, per un totale di 35 milioni di euro. Inter e Juventus duellano per Kumbulla, con la Lazio sullo sfondo.

