Kumbulla, nuovi contatti Inter-Verona: operazione per settembre – GDM

Nuovi contatti tra Inter e Verona per Marash Kumbulla: secondo quanto scrive l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i nerazzurri avrebbero già l’intesa con il giocatore. L’operazione dovrebbe essere destinata a chiudersi a settembre, quando si aprirà ufficialmente il calciomercato.

CONTATTI – Continua il lavoro dell’Inter per Marash Kumbulla. Il difensore classe 2000 del Verona è l’obiettivo numero uno della squadra nerazzurra in vista del prossimo anno. Tra il giocatore e la società nerazzurra ci sarebbe già un’intesa di massima, ora la palla passa in mano ai due club. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, sarebbero ripresi i contatti tra nerazzurri e gialloblu, anche se resta alta la concorrenza della Lazio. Nonostante questo, gli uomini mercato del club milanese starebbero lavorando con calma, per definire la trattativa a settembre, non appena il calciomercato riaprirà ufficialmente.

Fonte: Gianlucadimarzio.com