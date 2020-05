Kumbulla, non c’è solo l’Inter in agguato: altra...

Kumbulla, non c’è solo l’Inter in agguato: altra pretendente italiana – GdS

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, non ci sarebbe soltanto l’Inter su Marash Kumbulla del Verona. Spunta una seconda pretendente dalla Serie A

IDEALE – Non è un mistero: Marash Kumbulla sembra destinato a lasciare il Verona nella prossima sessione di calciomercato. In pole, come noto, c’è l’Inter. Il centrale, classe 2000, sarebbe perfetto per la retroguardia a tre di Antonio Conte. Giuseppe Marotta da tempo ha stretto contatti col club scaligero per anticipare la concorrenza. Ma in Serie A Kumbulla fa gola a parecchie squadre. Tra queste, come sottolinea la rosea, potrebbe spiccare la Lazio.

SPRINT – I biancocelesti, nello specifico, potrebbero bruciare l’Inter soltanto in caso di cessione onerosa di Sergej Milinkovic-Savic. “Con quel ricavato – sottolinea la “Gazzetta” – tornerebbero d’attualità due pupilli del ds Igli Tare: il difensore albanese del Verona, Kumbulla, e il centrocampista ungherese del Salisburgo Szoboszlai. Due elementi dal sicuro avvenire, che tuttavia implicano un investimento consistente, che non può prescindere dalla cessione del ‘Sergente’ per meno di 100 milioni di euro”.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Stefano Cieri