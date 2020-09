Kumbulla, niente Inter ma nemmeno Lazio: sorpresa sulla squadra – Sky

Marash Kumbulla Verona

Kumbulla non andrà all’Inter, dove sembrava destinato ma nemmeno alla Lazio ossia l’alternativa. Gianluca Di Marzio, in apertura di “Calciomercato – L’Originale”, ha subito aggiunto novità fresche di serata su una delle situazioni non viste durante il giorno: è della Roma.

VA ALTROVE – Niente Inter ma neppure Lazio per uno degli “intrighi” di mercato, secondo Gianluca Di Marzio: «Serata ricca di colpi di scena e di indiscrezioni. La Roma è vicina a Marash Kumbulla, soffiandolo a diverse squadre che lo volevano. Un inserimento dei giallorossi, per il centrale del Verona, nato per le difficoltà crescenti per Chris Smalling. Il Manchester United stamattina non ha accettato l’offerta della Roma, che ha deciso di buttarsi su un giovane bravo classe 2000. Prestito con obbligo a trenta milioni di euro, c’è soltanto un tentativo del Siviglia ma credo che la Roma possa arrivare al traguardo. Kumbulla è uno dei giovani difensori più richiesti. Per Smalling non c’è l’accordo, non voleva spendere per tutti e due ma magari poco per il giovane in prestito».