Kumbulla, nessuno si avvicina alle richieste: rinnova con il Verona? – Sky

Kumbulla, nessuno si avvicina alle richieste: rinnova con il Verona?

Kumbulla potrebbe rinnovare con il Verona, in attesa di capire eventuali sviluppi di mercato. Lo riferisce l’esperto di mercato di “Sky Sport” Gianluca Di Marzio nel corso di “Sky Calcio Show L’Originale”. Il difensore piace a Inter, Lazio e Juventus

RICHIESTE TROPPO ALTE? – Di seguito l’aggiornamento di Gianluca Di Marzio su Marash Kumbulla: «Dal momento in cui nessuna delle pretendenti si è avvicinata alla richiesta dell’Hellas Verona di 27 milioni più 8 di bonus, quindi 35 totali, nei prossimi giorni il giocatore verrà convocato per proporre un rinnovo di contratto. Potrebbe forse anche adeguare il suo ingaggio. Non lo escluderebbe dal mercato ma sarebbe un riconoscimento per il suo rendimento».