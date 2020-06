Kumbulla, l’Inter si auto-esclude per un motivo ben preciso – CdS

Marash Kumbulla è un obiettivo concreto dell’Inter che segue ormai da tempo, ma secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, la dirigenza nerazzurra si auto-esclude dalla corsa per il calciatore.

RISCHIO ASTA – Marash Kumbulla vicino all’Inter? Non secondo il quotidiano romano, che parla addirittura di un auto-esclusione della dirigenza nerazzurra nella corsa per il difensore albanese. L’Inter vorrebbe evitare che si scateni un’asta per il calciatore, seguito anche dalla Juventus e ultimamente anche dalla Lazio. La valutazione (già elevata) per il calciatore, potrebbe addirittura lievitare ancora di più, considerando che parliamo comunque di un ragazzo classe 2000. L’obiettivo principale per i nerazzurri al momento è Jan Vertonghen, in scadenza con il Tottenham (vedi QUI).

Fonte: Corriere dello Sport.