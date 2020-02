Kumbulla, l’Inter lo vuole ma occhio alla concorrenza: due jolly (e mezzo) – CdS

Marash Kumbulla secondo il “Corriere dello Sport” interessa sempre all’Inter e non vuole farselo sfuggire in vista del mercato estivo, anche se la concorrenza è agguerrita e potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

JOLLY PER KUMBULLA – Marash Kumbulla sembrava essere ormai a un passo dal Napoli così come il suo collega Amil Rrahmani, c’era già l’accordo con il Verona con un’offerta di 21 milioni + 4 di bonus ma il calciatore ha rinviato ai prossimi mesi. L’Inter si è inserita nuovamente per il calciatore, e sembrerebbe essere in vantaggio rispetto ad altre società (come Lazio e Fiorentina) che avevano chiesto informazioni. Non solo la Serie A: sul talento albanese ci sarebbe anche il forte interesse di mezza Europa come Borussia Dortmund, Lipsia, Bayern Monaco, Everton, Chelsea e le due di Manchester. I nerazzurri però potrebbero giocare d’anticipo mettendo a disposizione i cartellini dei due jolly Federico Dimarco (in prestito fino a giugno) e Eddie Salcedo (già al Verona). I nerazzurri lo valutano tra i 20 e i 25 milioni e c’è fiducia per concludere l’affare. Attenzione anche alla pista Tahith Chong: il calciatore in scadenza con il Manchester United probabilmente vestirà la maglia dell’Inter la prossima stagione, anche se la società cerca già una sistemazione in prestito in Serie A, magari in una società amica, ecco perché l’opzione Hellas Verona potrebbe essere l’ideale per tutti.