Kumbulla, intrigo scudetto: Inter in pole, ma il prezzo deve scendere – GdS

Kumbulla, intrigo scudetto: Inter in pole, ma il prezzo deve scendere

Tutti vogliono Marash Kumbulla. L’Inter si tiene davanti alla concorrenza, ma il Verona non intende scendere dalla valutazione di 30 milioni di euro. C’è la strategia per prendere l’albanese, ma bisogna far presto

CRESCITA – L’intrigo per avere Marash Kumbulla sembra la sceneggiatura di una serie tv, sottolinea “La Gazzetta dello Sport”. Un anno fa era conosciuto solo agli esperti di calcio giovanile, 365 giorni dopo, si leggono regolarmente articoli sull’interesse di Inter, Juventus, Lazio, Napoli, squadre inglesi e tedesche. Considerato che le prime tre sono le più gettonate, oltre che le prime tre della classifica, Kumbulla diventa immediatamente l’ennesimo campo di battaglia dove misurare la propria forza in ambito nazionale. La sua cessione nei prossimi tre mesi è una delle poche certezze del mercato 2020. Kumbulla, in questo campionato, ha giocato 18 partite da titolare. Ha iniziato come potenziale novità, un diciannovenne alla prima stagione in Serie A, e in fretta è diventato un difensore di prospettiva internazionale.

INTRIGO INTERNAZIONALE – Il Napoli è stata la prima a muoversi, cortesemente tenuta in sospeso. Adesso è il turno delle grandi: della Juventus, dell’Inter soprattutto, della Lazio. Capire come finirà non è semplice. C’è una favorita, l’Inter, ma la partita è aperta e coinvolge anche squadre straniere, soprattutto tedesche, come Borussia Dortmund e Lipsia. Al momento, sembrano un passo indietro.

STRATEGIA – La questione centrale, come sempre, è il prezzo. Il Verona chiede 30-35 milioni e avrebbe il sogno di tenere Kumbulla per un’altra stagione, soprattutto se Ivan Juric restasse in panchina. Kumbulla si sente pronto per il salto e nelle prossime settimane sceglierà la meta, trovando un accordo con chi farà l’offerta più convincente al Verona. L’Inter si è mossa da tempo e può offrire una combinazione “soldi più giocatori”, magari con Eddie Salcedo e Federico Dimarco, ruoli diversi, ma entrambi in prestito al Verona. Il presidente Maurizio Setti spera che un’asta porti il prezzo sempre più in alto, ma in epoca di coronavirus è molto complesso.

ASTA – Anche la Juventus in questi mesi ha tenuto i contatti con il Verona per monitorare un giocatore che, dal punto di vista tecnico, piace. I bianconeri però non vorrebbero spendere 30 milioni in un reparto in cui la qualità a disposizione è tanta. Ecco perché la pista Lazio non va trascurata. Claudio Lotito può offrire una maglia da titolare e la garanzia di giocare in una difesa a tre, lo stesso sistema di gioco del Verona. La presenza di Igli Tare, albanese come Kumbulla, è un piacevole bonus. Nessuno però al momento sembra pronto a spingersi ai 30-35 milioni, soprattutto senza contropartite. Il mercato in uscita, soprattutto per Inter e Lazio, quindi sarà importante. Il futuro di Lautaro Martinez e Sergej Milinkovic-Savic, oltre a quello di un pari ruolo come Diego Godin, può orientare disponibilità economica e conseguente destino di Marash Kumbulla.

