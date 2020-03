Kumbulla, Inter vigile ma occhio alla concorrenza: pronte due alternative – TS

Marash Kumbulla resta un obiettivo importante in vista della prossima stagione, e secondo “TuttoSport” l’Inter avrebbe già avviato i contatti con l’Hellas Verona mettendo sul piatto due pedine. Nel caso dovesse saltare però ecco due possibili alternative.

IN DIFESA – Marash Kumbulla è seguito da tempo dall’Inter, che gode di un reparto difensivo di tutto rispetto e con valide alternative tra titolari e panchina. Qualcuno però secondo il quotidiano torinese potrebbe partire, ecco perché il nome del giovane difensore albanese si fa sempre più insistente. Ricordiamo che in estate il calciatore è stato a un passo dal vestire la maglia del Napoli, ma ha preferito prendersi del tempo e concludere intanto la stagione con il Verona. L’Inter però c’è, e potrebbe giocarsi la carta Federico Dimarco e Eddie Salcedo, già in prestito al Verona. Il club però preferirebbe ricevere il pagamento di un’unica parte in denaro, cioè 25 milioni: questa la sua valutazione. Non solo il Napoli, attenzione dunque alla concorrenza di squadre soprattutto di Premier League e Bundesliga. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra in questi mesi ha avviato i primi contatti con due giocatori, in particolare Armando Izzo del Torino – il preferito da Antonio Conte -, e Jan Vertonghen del Tottenham. Con i granata l’Inter potrebbe inserire nel piatto anche Andrea Pinamonti, che piace molto alla dirigenza.