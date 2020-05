Kumbulla, Inter superata dalla Lazio? Il piano dei capitolini – Messaggero

Condividi questo articolo

La Lazio starebbe spingendo sull’acceleratore per battere la concorrenza di Inter e Fiorentina per Marash Kumbulla, difensore del Verona

PUNTO – Secondo quanto riportato dal sito del “Messaggero”, la Lazio sarebbe addirittura in vantaggio su Inter e Fiorentina nella corsa per Marash Kumbulla. Il club biancoceleste sarebbe infatti pronto a giocarsi ben tre frecce nel proprio arco per mettere le mani sull’ambito difensore del Verona. Una sarebbe quella degli ottimi rapporti tra il presidente dei capitolini Claudio Lotito. Altrettanti ne avrebbe il direttore sportivo Igli Tare con gli agenti del centrale, come dimostrano gli affari conclusi per Felipe Anderson e Francesco Acerbi. Infine ci sarebbero le contropartite, gradite al club scaligero ed utili ad abbassare le richieste economiche dei veneti. Si tratterebbe di oltre 20 milioni di euro.

Fonte: Daniele Magliocchetti – IlMessaggero.it