Kumbulla-Inter, Romano conferma: “Affare ancora nel vivo! La richiesta…”

Marash Kumbulla, giovane difensore dell’Hellas Verona, resta uno degli obiettivi principali dell’Inter in vista della prossima stagione. Dopo le indiscrezioni di ieri sera da parte del giornalista Gianluca Di Marzio (vedi QUI), su “Calciomercato.com” arrivano conferme anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano.

FILO DIRETTO – Marash Kumbulla-Inter è un’affare tutt’altro che chiuso, anzi! Ne è sicuro l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che su “Calciomercato.com” conferma le indiscrezioni di ieri sera: “L’Inter vuole andare fino in fondo per Marash Kumbulla. Perché nessuno ha chiuso nell’ultimo mese nonostante incontri, assalti, tentativi e rilanci. Niente di fatto, il Verona ha continuato a chiedere più di 30 milioni bonus compresi e adesso la dirigenza nerazzurra negli ultimi giorni ha ribadito all’Hellas l’intenzione di comprare il difensore classe 2000. Il filo diretto tra Inter e Verona non si è mai interrotto, tanto che l’operazione rimane nel vivo”.

Fonte: Calciomercato.com