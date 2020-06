Kumbulla-Inter a rischio? Contatto diretto fra il Verona e un terzo club – Sky

Kumbulla sembrava prima fatto al Napoli, poi all’Inter: potrebbe invece andare altrove. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha fatto sapere qual è l’ultimo inserimento per il difensore albanese classe 2000 del Verona.

OCCHIO ALLA NUOVA – Gianluca Di Marzio annuncia: «La Lazio è entrata seriamente in corsa per Marash Kumbulla. Fino ad adesso sembrava una corsa fra Juventus e Inter, invece c’è stato un contatto diretto fra i due presidenti, Claudio Lotito e Maurizio Setti, che hanno fissato un incontro nei prossimi giorni. Magari potrà approfittarne, visto che Inter e Juventus sono in standby in questi giorni. Il Verona potrebbe sostituire Kumbulla con Mert Çetin (della Roma, ndr)».