Kumbulla, Inter ora ha fretta e si gioca una carta per battere la Lazio – SM

L’inserimento della Lazio nell’affare Marash Kumbulla avrebbe allarmato l’Inter che vorrebbe arrivare presto alla fumata bianca con il Verona

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, l’Inter avrebbe intenzione di accelerare per portarsi a casa Marash Kumbulla. Il pericolo Lazio avrebbe messo fretta ai dirigenti della società meneghina che vorrebbero quindi stringere al più presto con il Verona. La somma per il difensore centrale del club scaligera sarebbe ad ogni modo elevata, visto che si parlerebbe di 30 milioni di euro. Per questo motivo si starebbe pensando a contropartite tecniche, come il talento Edoardo Vergani, attaccante classe 2001 della Primavera nerazzurra.