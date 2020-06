Kumbulla, Inter in pole ma con un dubbio. Juventus alla finestra: situazione

Marash Kumbulla, difensore del Verona, resta nel mirino di Inter e Juventus, con il club nerazzurro in vantaggio rispetto a quello bianconero

VALUTAZIONI – Queste le parole di Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, su Marash Kumbulla, difensore del Verona, nel mirino di Inter e Juventus. “L’operazione Marash Kumbulla è una delle più calde in questi giorni. Il Verona ascolta, ragiona, chiede 28 milioni garantiti più ricchi bonus e da tempo è in parola con la corsia preferenziale alla dirigenza dell’Inter che rimane avanti a tutti. I contatti coi nerazzurri sono continui da gennaio; eppure Antonio Conte vuole giocatori esperti, i talenti vanno bene ma vanno pesati in un equilibrio di squadra e… di mercato. Ecco perché l’Inter vuole comunque mantenere il proprio vantaggio e chiudere l’acquisto di Kumbulla, ma non è ancora tutto fatto per capire se lasciarlo un anno in prestito all’Hellas o meno. Valutazioni in corso“.

OCCHIO – Romano passa quindi a parlare della società bianconera. “Da parte propria la Juventus ha avuto nuovi contatti con il Verona, anche in questi giorni dopo l’incontro di inizio giugno. Ma anche in questo caso non ha imbastito una vera trattativa o formulato un’offerta ufficiale; scambio di idee e dialoghi con l’Hellas che non hanno aperto la strada all’assalto bianconero, al momento la Juve studia la situazione e tiene un occhio vigile all’operazione Kumbulla. Ma per l’albanese rimane avanti l’Inter, a meno di un’irruzione con tanto di offerta bianconera che non è stata ancora registrata. Prenderlo subito o prenotarlo per il 2021? L’Inter valuta e prende tempo, la Juve è alla finestra“.

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com