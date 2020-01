Kumbulla, Inter-Hellas Verona verso l’accordo. Dimarco prima rata? – SM

Gli ottimi risultati dell’Hellas Verona in campionato hanno attirato l’interesse dei top club italiani sui migliori giocatori a disposizione di Juric. Stando a quanto riportato da “Sportmediaset”, l’Inter è vicina all’accordo per Kumbulla con Dimarco verso il prestito all’Hellas Verona. Diverse, invece, le situazioni per Amrabat e Rrhamani, vicini rispettivamente a Fiorentina e Napoli

ACCORDO VICINO – Tutti vogliono i gioielli dell’Hellas Verona. I nomi caldi per il mercato, in particolare, sono tre: Kumbulla, Rrhamani e Amrabat. Altrettante le squadre coinvolte: Inter, Napoli e Fiorentina. I nerazzurri sono nettamente in vantaggio su Kumbulla: la valutazione del giocatore è 20 milioni di euro, la società di Steven Zhang è vicina a un accordo con i gialloblu. Come “prima rata”, nei prossimi giorni l’esterno sinistro Dimarco, titolare in Coppa Italia contro il Cagliari, dovrebbe andare in prestito alla corte di Juric.

LE ALTRE PISTE – Diverso invece il discorso per gli altri due giocatori. Se Rrhamani è destinato al trasferimento al Napoli per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, più intricata è la situazione Amrabat. Il giocatore, corteggiato anche da Inter e Napoli, sembra più propenso ad accettare la corte della Fiorentina, che è maggiormente disposta a venire incontro alle richieste del giocatore.

