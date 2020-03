Kumbulla, Inter con occhi apertissimi! Intanto Verona fissa il prezzo – GdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, l’Inter continua a tenere gli occhi ben aperti di Marash Kumbulla, difensore del Verona

KUMBULLA – Stando a quanto scrive la Rosea, Marash Kumbulla, difensore del Verona, resterebbe nel mirino dell’Inter. Il club nerazzurro però non sarebbe la sola società interessata al centrale. Ci sarebbero infatti, oltre il Napoli, già a un passo dal giocatore in questo inverno, anche contro il Lipsia, l’Everton, l’Eintracht Francoforte e la Fiorentina. Kumbulla ha un contratto con l’Hellas Verona in scadenza al 30 giugno 2022, mentre la valutazione sarebbe tra i 25 e i 30 milioni.