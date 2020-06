Kumbulla, Inter c’Ã¨: Verona vuole chiudere entro il 30. Pole Tonali – Sky

Kumbulla, Inter c’è: Verona vuole chiudere entro il 30. Pole Tonali – Sky

Secondo quanto svelato dall’esperto di mercato Luca Marchetti a “Sky Sport”, l’Inter sarebbe in corsa sia per Kumbulla del Verona che per Tonali del Brescia. Un’operazione potrebbe chiudersi entro fine mese, mentre per il centrocampista la trattativa potrebbe allungarsi.

VOGLIA DI CHIUDERE – Nerazzurri in corsa per Kumbulla, con il Verona che vorrebbe chiudere entro fine mese: «È giusto dire che l’Inter è in corsa per Kumbulla, che è stata quella più concreta finora, ma è giusto anche dire che non ha l’esigenza di chiuderla subito. Il Verona preferirebbe chiudere tutto entro il 30 giugno. La valutazione che ne fanno i gialloblu è uno di quei rari casi di giocatori che hanno aumentato il loro valore durante l’emergenza Coronavirus. C’è anche la Juventus che ha chiesto informazioni e la Lazio, che però per la cifra che viene chiesta non è un investimento tipico di Tare. È un discorso ancora molto aperto e pensiamo possa subire un’accelerata improvvisa entro fine giugno, o tirarsi per le lunghe e avere anche concorrenti estere».

VANTAGGIO DA GESTIRE – Diversa la situazione invece legata a Sandro Tonali, con il Brescia che – nonostante i nerazzurri siano in pole position – vogliono allungare la trattativa fino a fine campionato: «Per Tonali non c’è l’emergenza 30 giugno. Per questo tipo di giocatori bisogna considerare che le società in cui giocano vogliono farli giocare per le prossime 12 partite in cui potrebbero aumentare il loro valore, così come le società che acquistano vorrebbero aspettare prima che il giocatore possa essere colpito da un infortunio. Il giocatore preferisce l’Inter. La trattativa potrebbe però allungarsi e i nerazzurri devono saper gestire il loro vantaggio sulle altre concorrenti».