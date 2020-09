Kumbulla-Inter, affare Dimarco riapre pista? L’idea di Marotta e Ausilio

Condividi questo articolo

Marash Kumbulla Verona

L’operazione di mercato riguardante Federico Dimarco (vedi articolo) avrebbe riaperto i colloqui dei dirigenti dell’Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio, con il Verona per Marash Kumbulla

INDISCREZIONE – Inter e Hellas Verona avrebbero ripreso a parlare di Marash Kumbulla nell’ambito della trattativa, poi conclusa, per Federico Dimarco in gialloblù. Le richieste del club scaligero per il difensore centrale albanese sarebbero state ritenute troppo elevate dalla società nerazzurra. Così, i dirigenti Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero intenzione di bloccarlo per poi prelevarlo nell’estate 2021 per consentirgli di crescere ulteriormente tra le fila degli scaligeri. Intanto nella giornata di ieri il Lipsia avrebbe sondato nuovamente il calciatore, ma la proposta dei tedeschi sarebbe stata più bassa di 20 milioni di euro e quindi sarebbe stata rifiutata dai veneti.

Fonte: Andrea Losapio – TuttoMercatoWeb.com