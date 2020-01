Kumbulla, ecco scatto Inter! Dimarco subito (e non solo) le chiavi – GdS

Condividi questo articolo

Marash Kumbulla è finito nel mirino dell’Inter, che per evitare eventuali aste e superare la concorrenza di Napoli e Juventus, si gioca da subito due carte da mettere a disposizione dell’Hellas Verona: una è Federico Dimarco in prestito. Di seguito la notizia riportata dalla “Gazzetta dello Sport”.

KUMBULLA VICINO – Marash Kumbulla con molta probabilità sarà uno dei primi rinforzi in vista della prossima stagione da mettere a disposizione di Antonio Conte. Il difensore dell’Hellas Verona, seguito da tempo dalla dirigenza dell’Inter, è seguito in particolare da Juventus e Napoli, e dirà addio alla squadra allenata da Ivan Juric ma solo al termine della stagione e non da subito. I nerazzurri per convincere la società proprietaria del suo cartellino presteranno già da questa sessione di mercato il terzino Federico Dimarco, e rinnoverà il prestito del giovane attaccante Eddie Salcedo (attualmente infortunato) anche per la prossima stagione.