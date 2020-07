Kumbulla e Tonali, Inter non ha fretta (a differenza di Sanchez) – Sky

Kumbulla e Tonali sono due dei principali obiettivi dell’Inter per il presente ma soprattutto per il futuro. Come riportato da “Sky Sport”, le due operazioni non sono vicine alla fumata bianca. Nei prossimi dieci giorni la priorità si chiama Sanchez

TEMPISTICHE DIVERSE – L’Inter non ha fretta di chiudere i due colpi classe 2000 sul taccuino. Le trattative per il difensore Marash Kumbulla e per il centrocampista Sandro Tonali sono in stand-by. La società nerazzurra è avanti con i due calciatori, ma deve convincere i rispettivi club che ovviamente giocano al rialzo. Sia l’Hellas Verona sia il Brescia puntano a cedere i due gioiellini a cifre superiori ai 30 milioni di euro. Nel frattempo l’Inter cerca l’accordo a titolo definitivo con il Manchester United per trattenere Alexis Sanchez oltre il 6 agosto. Trattativa difficile per i costi ma impostata. Questo è l’unico modo per poter continuare a utilizzare l’attaccante cileno in Europa League dopo l’eventuale passaggio di turno contro il Getafe.