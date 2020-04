Kumbulla e Giroud: ancora Inter vs Lazio. Casi diversi: ultimi aggiornamenti

Kumbulla e Giroud potrebbero essere due obiettivi importanti per il mercato dell’Inter in estate. Il difensore è uno dei talenti in maggiore evidenza in Serie A, mentre il francese è in scadenza di contratto. Entrambi piacciono anche alla Lazio, come riporta SkySport

CASI DI MERCATO – Marash Kumbulla ha rubato l’occhio alle big di Serie A dopo una grande stagione con il Verona. Il centrale, seguito a stretto contatto dall’Inter negli ultimi mesi (qui i dettagli), potrebbe essere un chiaro obiettivo della Lazio. Duello che potrebbe ripetersi per Olivier Giroud. Dopo gli abboccamenti di gennaio, ora i biancocelesti sembrano defilati, ma non sono scomparsi. Per l’Inter invece il francese sembra un chiaro obiettivo, forte del feeling con Conte: chi avrà la meglio?