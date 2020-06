Kumbulla, duello Lazio-Inter. Juventus sullo sfondo: la situazione – Sky

Marash Kumbulla è uno dei prospetti più interessanti affacciatisi al campionato di Serie A in questa stagione. L’Inter, la Lazio e la Juventus seguono da vicino il giocatore, per cui è in corso un’autentica asta. Gli aggiornamenti da “Sky Sport”

DUELLO – Marash Kumbulla, difensore classe 2000, è uno dei difensori di maggior prospettiva presenti nel campionato italiano. Su di lui ci sono, da tempo, Inter e Lazio. I biancocelesti hanno incontrato i dirigenti del Verona formalizzando un’offerta da 26 milioni di euro, con la possibilità di parlare anche di eventuali contropartite. L’Inter, al momento impegnata con la trattativa Hakimi, rimane comunque molto interessata: nella prossima settimana potrebbe esserci un nuovo incontro con il club veneto. L’obiettivo è ritoccare la precedente offerta presentata che consisteva in 25 milioni + 3 di bonus. Al momento, quindi è testa a testa fra Lazio ed Inter. La Juventus, intanto, resta alla finestra.