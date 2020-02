Kumbulla, duello Inter-Napoli. Nerazzurri avanti: il prezzo

Kumbulla, difensore dell’Hellas Verona, è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare la rosa di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Ecco le ultime sul futuro dell’albanese classe 2000

SITUAZIONE – “L’Inter fa sul serio per Kumbulla. A Udine erano presenti osservatori del club nerazzurro che sono tornati a Milano con altri riscontri positivi. Per il difensore gialloblù l’Inter dovrà sborsare almeno 20 milioni di euro e superare la concorrenza del Napoli che punta deciso su Kumbulla. Ma l’Inter in questo momento sembra essere in vantaggio”.

Fonte: tuttohellasverona.it