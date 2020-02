Kumbulla contesto da Inter e Napoli, ecco il suo prezzo – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter come rinforzo in difesa segue con attenzione Kumbulla. Su di lui anche l’interesse del Napoli.

SFIDA – L’Inter penserà al suo attacco in estate, mentre per l’immediato è in corso un bel duello col Napoli per Marash Kumbulla, difensore albanese classe 2000. Il giovane del Verona è tra le rivelazioni di questa annata. Ci vorranno almeno 20 milioni, ma il giocatore piace parecchio e potrebbe prendere in rosa il posto di Godin, destinato probabilmente a salutare la truppa dopo una stagione.