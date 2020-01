Kumbulla, accordo tra Napoli e Verona. Lui prende tempo, vuole l’Inter?

Marash Kumbulla interessa fortemente a Inter e Napoli, gli azzurri soprattutto vorrebbero mettere le mani anche sul talento classe 2000 dopo essersi assicurato il compagno di reparto Amir Rrahmani per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Gianlucadimarzio.com” nella notte il giocatore ha incontrato la società azzurra.

KUMBULLA-NAPOLI – Marash Kumbulla al Napoli affare fatto? No! L’entourage del giocatore nella notte ha incontrato la dirigenza del Napoli per discutere del progetto tecnico ed economico. Il Napoli già da tempo ha raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona per il difensore classe 2000. Il ragazzo però, non ancora convinto, avrebbe rinviato tutto a fine stagione per valutare meglio le offerte (tra queste anche quella dell’Inter). La dirigenza nerazzurra resta vigile e pronta ad inserirsi nonostante manchi ancora l’accordo con il Verona che, ricordiamo, è interessata a Federico Dimarco.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com