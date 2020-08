Kumbulla, accordo tra Inter e giocatore. Si tratta con il Verona – Sky

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, esperto di calciomercato per “Sky Sport”, sembra ormai praticamente fatta per il trasferimento di Marash Kumbulla all’Inter. Accordo con il giocatore trovato, si tratta con il club.

QUASI FATTA – Sembra ormai vicina la conclusione della trattativa tra Inter e Verona per Marash Kumbulla. I nerazzurri avrebbero infatti trovato l’accordo con il giocatore fino al 2025, mentre proseguono i contatti tra le società per definire i dettagli dell’accordo. Queste le parole sul tema di Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, per “Sky Sport”: «L’Inter ha un accordo con Marash Kumbulla per il suo eventuale contratto, intesa bloccata col difensore classe 2000. Si tratta col Verona per chiudere l’operazione, sempre in pole i nerazzurri da gennaio e vicini al traguardo».