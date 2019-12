Kulusevski vuole restare in Italia, ma l’Atalanta tratta senza fretta – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che Kulusevski ha espresso la volontà di restare un Italia. Un assist all’Inter, ma l’Atalanta aspetta e fiuta l’asta.

VOLONTA’ DEL GIOCATORE – L’Inter ha un grande alleato nell’inseguimento a Dejan Kulusevski, il 19enne talento del Parma, in prestito dall’Atalanta, grande rivelazione del campionato: si tratta dello stesso Kulusevski. Il giovane centrocampista offensivo svedese di origini macedoni, consapevole che la prossima estate quasi sicuramente sarà ceduto a un grande club, avrebbe espresso un desiderio: restare in Italia. Chiaro il motivo. Kulusevski è arrivato nel nostro Paese ad appena 16 anni, scoperto dai talent-scout dell’Atalanta. Non è stato facile ambientarsi dopo aver lasciato Stoccolma, la città dove è nato e cresciuto. Adesso che è esploso in Italia, prima con la Primavera dell’Atalanta (campione d’Italia in finale contro l’Inter proprio a Parma in un intreccio quasi profetico) e poi con la prima squadra del Parma, preferirebbe fare il grande salto senza andare oltre confine, in modo da non dovere nuovamente cambiare nazione.

ASTA – Questa volontà da parte del giocatore sarebbe stata già espressa nel corso dei primi sondaggi condotti da alcuni club esteri. E’ un fattore che contribuirebbe a delimitare geograficamente l’asta intorno a questo formidabile calciatore, dotato di un repertorio completissimo. Se prevarrà la volontà di Kulusevski di restare in Italia, l’Inter se la dovrà vedere solo con la Juventus. Un avversario ovviamente non arrendevole, ma comunque uno scenario migliore rispetto a un confronto internazionale con altre big europee. I nerazzurri hanno già compiuto il primo passo incontrando i dirigenti dell’Atalanta e collocando la base d’asta a 35 milioni più bonus per acquistare il giocatore a giugno, al termine del suo prestito a Parma. Il club bergamasco, però, al netto degli ottimi rapporti con la proprietà e la dirigenza nerazzurre, rappresenta la variabile che ha un interesse diametralmente opposto a quello della sua giovanissima scoperta calcistica: allargare la platea dei corteggiatori. La fila è già abbastanza lunga. In colonna non c’è solo il Manchester United. Si sono già fatti sotto anche club della Bundesliga. Con queste basi il valore potrebbe anche superare quota 40.

INCROCIO DIFFICILE – L’Atalanta vuole dettare le condizioni di vendita senza fretta. Per questo risulta complicato immaginare un movimento già a gennaio. In questo caso sarebbero possibili contropartite tecniche sul triangolo Atalanta-Inter-Parma. A Bergamo potrebbe andare Politano e al Tardini potrebbe essere girato Barrow. Ma al momento si ragiona più nella prospettiva di un trasferimento a fine stagione, visto che il Parma difficilmente vorrebbe privarsi subito di uno dei suoi punti di forza.